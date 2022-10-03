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Литва висилає із країни тимчасового повіреного у справах РФ. Москва обіцяє відповісти

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Вільнюс, Понеділок 03 жовтня 2022 14:18
Литва висилає із країни тимчасового повіреного у справах РФ. Москва обіцяє відповісти Фото: Литва висилає із країни тимчасового повіреного у справах РФ (urm.lt)
Автор: Руслан Гаращенко

У понеділок, 3 жовтня, МЗС Литви вручило тимчасовому повіреному у справах Росії Сергію Рябоконю ноту про оголошення його персоною нон грата. Він має залишити країну протягом п'яти днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Литви.

Рішення Литви було прийняте у зв'язку з недавніми діями та заявами Рябоконя, які, як стверджує МЗС країни, несумісні зі статусом дипломата, і можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи держави перебування, і тому вважаються порушенням Віденської конвенції про дипвідносини.

Про які саме дії та заяви йдеться, не уточнюється.

Також представнику російського посольства було висловлено протест у зв'язку з оголошенням президентом РФ анексії чотирьох українських областей.

Рішення про висилку Рябоконя означає, що Росії доведеться призначити нового главу посольства у Литві.

У Москві тим часом відреагували на ситуацію та пригрозили "відповіддю".

Нагадаємо, у квітні після звірств російських військових в українській Бучі Литва ухвалила рішення вислати російського посла та знизити дипломатичні відносини з РФ.

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Російська Федерація Литва Дипломатичні відносини
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