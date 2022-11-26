Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням

З Литви в Україну відправлено шість вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.
Також наразі готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 млн євро, повідомив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.
За даними прес-служби, з початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 млн євро.
Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС активізує зусилля щодо надання допомоги Україні для відновлення електро- та теплопостачання.