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Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Олександр Білоус

З Литви в Україну відправлено шість вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Також наразі готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 млн євро, повідомив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

За даними прес-служби, з початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 млн євро.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС активізує зусилля щодо надання допомоги Україні для відновлення електро- та теплопостачання.

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