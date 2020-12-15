Литва установит 250 блокпостов между городами, к контролю привлекут армию

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что в стране с началом локдауна планируют установить 250 контрольных пунктов между городами. К контролю за соблюдением ограничений на передвижение, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса, привлекут военных.

Об этом сообщает LRT.

На контрольных пунктах также будут установлены видеокамеры. Кроме сотрудников полиции, к контролю будут привлечены также сотрудники Союза стрелков, Государственной пограничной службы, военной полиции и Службы общественной безопасности.

"На въездах в города будут расположены контрольные пункты, где будет осуществляться проверка граждан, которые въезжают в города", - отметила Билотайте.

Эти ограничения будут действовать в выходные и праздничные дни: с 1 часа дня пятницы 18 декабря до 9 утра воскресенья 20 декабря, далее с 1 часа дня 23 декабря до 9 утра 27 декабря, и на Новый год - с 1 часа дня 31 декабря 9 утра до 3 января.

Напомним, на этой неделе вводится практически полный локдаун в Литве из-за ситуации с COVID-19. Ограничения будут усилены с 16 декабря и продлятся до 31 января 2021 года.