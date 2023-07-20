Литва про умови Путіна щодо "зернової угоди": шантажист сильний наскільки ми йому дозволяємо

"Шантажист сильний лише настільки, наскільки ми йому це дозволяємо. Я не вважаю, що ми повинні намагатися йти на поступки, тому що, якщо ми дамо палець, нам, імовірно, відкусять і всю руку", - заявила вона.

Політик підкреслила, що це не перший випадок шантажу.

"Це спроба використати як зброю зерно, продукти харчування, продовольчу безпеку ще раз доводить, що немає межі ні російській агресії, ні діям Росії", - заявила Нелюпшене.

При цьому вона додала, що не вважає, що послаблення санкцій проти РФ вирішить проблему. Однак політик підкреслила, що Захід має знайти способи забезпечити експорт українського зерна.

"Понад 25 млн тонн ми могли б експортувати через порти Балтійських країн", - сказала віце-міністр Литви.

Умови Путіна

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва відновить свою участь у "зерновій угоді" за умови, що Захід виконає низку вимог. Серед іншого, вони стосуються скасування санкцій.

Росія вийшла із "зернової угоди"

Цього тижня речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вирішила не продовжувати дію "зернової угоди", оскільки її умови нібито не виконують.

При цьому Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів, вважатимуться залученими до війни.

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