Литва проведет референдум по вопросу двойного гражданства

Фото: флаги Литвы (РБК-Украина)

Граждане страны будут решать, хотят ли они право на двойное гражданство

В Литве состоится референдум, на котором граждане страны должны будут решить, хотят ли они получить право на двойное гражданство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Референдум пройдет в Литве в мае 2019 года - одновременно с президентскими выборами. Такое решение 18 октября принял Сейм.

Однако решение парламента Литвы о подготовке референдума по изменению Конституции еще должен оценить Конституционный суд. Если референдум все же состоится, и граждане поддержат поправки к основному закону, они вступят в силу 1 января 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Македонии на референдуме о новом названии страны более 90 % граждан поддержали смену. За поддержку изменения названия страны на это время проголосовали 91,38 % участников, "против" - 5,63 %.

Вместе с тем, референдум имел статус консультативного и не влечет прямых юридических последствий. Но депутаты парламента заявляли, что будут уважать его результаты.