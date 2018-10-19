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Литва проведет референдум по вопросу двойного гражданства

Новости » Политика    19.10.2018 - 07:33
Фото: флаги Литвы (РБК-Украина)
Фото: флаги Литвы (РБК-Украина)

Граждане страны будут решать, хотят ли они право на двойное гражданство

В Литве состоится референдум, на котором граждане страны должны будут решить, хотят ли они получить право на двойное гражданство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Референдум пройдет в Литве в мае 2019 года - одновременно с президентскими выборами. Такое решение 18 октября принял Сейм.

Однако решение парламента Литвы о подготовке референдума по изменению Конституции еще должен оценить Конституционный суд. Если референдум все же состоится, и граждане поддержат поправки к основному закону, они вступят в силу 1 января 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Македонии на референдуме о новом названии страны более 90 % граждан поддержали смену.  За поддержку изменения названия страны на это время проголосовали 91,38 % участников, "против" - 5,63 %.

Вместе с тем, референдум имел статус консультативного и не влечет прямых юридических последствий. Но депутаты парламента заявляли, что будут уважать его результаты.

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