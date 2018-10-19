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Литва проведе референдум з питання подвійного громадянства

Новини » Політика    19.10.2018 - 07:33
Фото: прапори Литви (РБК-Україна)
Фото: прапори Литви (РБК-Україна)

Громадяни країни будуть вирішувати, чи хочуть вони право на подвійне громадянство

У Литві відбудеться референдум, на якому громадяни країни повинні будуть вирішити, чи вони хочуть отримати право на подвійне громадянство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Референдум пройде в Литві в травні 2019 року - одночасно з президентськими виборами. Таке рішення 18 жовтня ухвалив Сейм.

Однак рішення парламенту Литви про підготовку референдуму по зміні Конституції ще повинен оцінити Конституційний суд. Якщо референдум все-таки відбудеться, і громадяни підтримають поправки до основного закону, вони набудуть чинності 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Македонії на референдумі про нову назву країни більше 90 % громадян підтримали зміну. За підтримку зміни назви країни на цей час проголосували 91,38 % учасників, "проти" - 5,63 %.

Разом з тим, референдум мав статус консультативного і не створює прямих юридичних наслідків. Але депутати парламенту заявляли, що будуть поважати його результати.

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