Литва призывает Швецию и Финляндию не медлить с вступлением в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Швецию и Финляндию не медлить с вступлением в НАТО. Их присоединение к альянсу повысит безопасность стран Балтии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FT.
Сообщается, что Науседа отверг угрозы России увеличить свое военное присутствие в Балтийском регионе и разместить ядерное оружие. По его словам, Москва много лет хранила его в Калининградской области.
"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Мы сможем лучше контролировать и контролировать Балтийский регион с военной точки зрения. Но это также укрепит НАТО как организацию", - заявил он.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел России пригрозило Швеции и Финляндии последствиями за вступление в НАТО.
Ожидается, что заявка о членстве Швеции может быть подана на июньском саммите в Мадриде. Финляндия заявила, что определится с этим вопросам в ближайшие недели.
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