Литва признала Россию страной-террористом. А ее действия в Украине - геноцидом

В резолюции говорится, что в ходе вторжения в Украину российская армия совершила массовые военные преступления, в частности, в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке и Гостомеле. Литовская сторона также отметила, что в действиях России усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации.

"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", - говорится в документе.

Кроме того, подчеркивается, что все виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Литовские депутаты призвали создать для этого Специальный международный уголовный трибунал с полномочиями выдавать международные ордеры на арест, в том числе в отношении глав государств, правительств и других государственных должностных лиц.

"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", - цитирует Delfi принятую резолюцию.

Что означает статус государства-террориста

Как правило, статус государства-террориста влечет за собой дополнительные штрафы, ограничения на иностранную помощь и запрет на поставки военных товаров. Предполагается, что такие меры в отношении России должны еще больше ее ослабить.