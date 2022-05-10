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Литва признала Россию страной-террористом. А ее действия в Украине - геноцидом

Фото: сейм Литвы признал Россию государством-террористом (wikipedia)
Автор: Сергей Новиков

Литовский сейм на заседании 10 мая принял резолюцию, в которой Россия признается террористическим государством. Документ был одобрен единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на delfi.lt.

В резолюции говорится, что в ходе вторжения в Украину российская армия совершила массовые военные преступления, в частности, в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке и Гостомеле. Литовская сторона также отметила, что в действиях России усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации.

"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", - говорится в документе.

Кроме того, подчеркивается, что все виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Литовские депутаты призвали создать для этого Специальный международный уголовный трибунал с полномочиями выдавать международные ордеры на арест, в том числе в отношении глав государств, правительств и других государственных должностных лиц.

"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", - цитирует Delfi принятую резолюцию.

Что означает статус государства-террориста

Как правило, статус государства-террориста влечет за собой дополнительные штрафы, ограничения на иностранную помощь и запрет на поставки военных товаров. Предполагается, что такие меры в отношении России должны еще больше ее ослабить.

Напомним, в апреле Эстония и Латвия признали российскую военную агрессию геноцидом украинского народа.

А госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон рассматривает возможность признания России спонсором терроризма.

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