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Литва придбала для України дві установки NASAMS

Фото: Литва купила для України дві пускові установки NASAMS (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Литва придбала дві пускові установки зенітного ракетного комплексу середньої дальності NASAMS. Їх передадуть Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу в Twitter.

"Протиповітряна оборона є ключовою в Україні у боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі", - написав він.

Науседа приїхав до Києва

Сьогодні, 28 червня, стало відомо, що литовський лідер Гітанас Науседа прибув до Києва з неоголошеним візитом. Вчора він був у Гаазі, де обговорили підтримку України.

У столиці України Науседа зустрінеться з президентом Володимиром Зеленський. Лідери обговорять саміт НАТО у Вільнюсі, підтримку України та вступ до ЄС.

Також планується, що литовський лідер буде присутній на заходах з нагоди Дня Конституції України.

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