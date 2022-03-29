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Литва предлагает поручить ООН обеспечивать безопасность гуманитарных коридоров в Украине

Фото: Литва предлагает поручить ООН обеспечивать безопасность гуманитарных коридоров в Украине
Автор: Мария Кучерявец

В Литве предложили поручить международным силам ООН обеспечивать безопасность гуманитарных коридоров в Украине. С такой инициативой выступила советник литовского президента Аста Скайсгирите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Обеспечение безопасности гуманитарных коридоров в Украине можно было бы поручить международным силам ООН", - сказала Скайсгирите в эфире национального радио.

Напомним, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил рассмотреть возможность гуманитарного перемирия в Украине. Он заявил, что этот вопрос необходимо изучить "с заинтересованными сторонами".

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