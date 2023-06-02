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Литва про "полювання" Росії на Patriot: ніхто не наважується сказати Путіну правду

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Вільнюс, П'ятниця 02 червня 2023 13:24
Литва про "полювання" Росії на Patriot: ніхто не наважується сказати Путіну правду Фото: глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас (facebook_com_arvydas_anusauskas)
Автор: Наталія Юрченко

Росія "полює" на комплекси протиповітряної оборони Patriot в Україні. Проте окупанти не мають успіху, але доповідають у Кремль про протилежне.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Глава Міноборони відреагував на численні нічні атаки Росії на Україну. На його думку, росіяни не наважуються сказати диктатору Володимиру Путіну правду, після того, як заявили про знищення Patriot в Україні.

"Росія все ще намагається щоночі вистежити протиракетні комплекси Patriot. Однак безуспішно. Офіційна версія вже лежить на столі у Путіна - всі батареї Patriot знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду", - заявив Арвідас Анушаускас.

Росія бреше про Patriot

Нагадаємо, після нічної атаки 16 травня Росія заявила про нібито знищення системи ППО Patriot у Києві. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію. Він наголосив, що комплекс отримав незначні пошкодження, але його швидко відновили. За його словами, знищити Patriot одним ударом неможливо.

Пізніше російські чиновники та пропагандисти не один раз заявляли про знищення систем Patriot в Україні. Востаннє глава Міноборони РФ Сергій Шойгу зробив відповідну заяву 30 травня.

Речник Повітряних сил назвав заяву Шойгу фейковою і наголосив, що Patriot в ніч на 29 травня збив над Києвом всі ракети.

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