UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Литва планирует продлить чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов

Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренних дел Литвы предлагает продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью в связи с миграционным кризисом. Режим ЧП могут продлить еще на месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Предложение о продлении режима ЧП на границе с Беларусью уже готово к рассмотрению правительством Литвы.

Согласно проекту, чрезвычайное положение на десятикилометровом участке границы и в местах размещения мигрантов будет действовать до полуночи 9 января 2022 года.

Согласно принятой ранее парламентской резолюции, чрезвычайное положение было введено до 9 декабря в случае роста напряженности в связи с нелегальной миграцией.

"Следует отметить, что угрозы, которые привели к принятию дополнительных мер по защите общественных интересов, обеспечению государственной безопасности и общественного порядка, по-прежнему актуальны", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Напомним, Литва намерена судить Александра Лукашенко на международном уровне.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваМиграционный кризис