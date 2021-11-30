Литва планирует продлить чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов

Предложение о продлении режима ЧП на границе с Беларусью уже готово к рассмотрению правительством Литвы.

Согласно проекту, чрезвычайное положение на десятикилометровом участке границы и в местах размещения мигрантов будет действовать до полуночи 9 января 2022 года.

Согласно принятой ранее парламентской резолюции, чрезвычайное положение было введено до 9 декабря в случае роста напряженности в связи с нелегальной миграцией.

"Следует отметить, что угрозы, которые привели к принятию дополнительных мер по защите общественных интересов, обеспечению государственной безопасности и общественного порядка, по-прежнему актуальны", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.