Литва передала українській армії нову партію військової допомоги

Як зазначається, литовська армія перевезла та передала українським воїнам необхідне бойове спорядження та кілька десятків тисяч сухпайків.

Фото: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги (twitter.com/Lithuanian_MoD)

міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Минулого тижня Литва передала Україні кілька мільйонів патронів і кілька тисяч снарядів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності.

Литва зазначає, що, крім військової техніки та обладнання, також країна навчає українських військових, допомагає з лікуванням та реабілітацією,

роки передбачено новий пакет військової підтримки України на 200 млн євро.

Допомога Литви

Варто зазначити, що країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Балтійські країни надали військові, фінансову та гуманітарну допомогу, а також прийняли десятки тисяч біженців з України.

Нагадаємо, що Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни. У листопаді Литва заявила про передачу Україні пускових установок NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу.

Пізніше, 24 листопада, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що передані Литвою NASAMS вже на бойовому чергуванні.