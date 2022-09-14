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Литва передаст Украине первую партию БТР в ближайшее время, - глава МИД

Фото: Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Литва передаст украинским военным бронетранспортеры M113 и М577. Поставки начнутся уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в ходе брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой МИД Ирландии Саймоном Ковени.

"Сегодня мы поднимали вопрос оказания военной помощи. Правительством страны было принято решение об отправке двух партий бронетранспортеров. Первая из них поступит уже в ближайшее время. Она не поступит непосредственно к ВМСУ, но думаю, что Вооруженные силы Украины лучше знают, как им использовать эту военную помощь", - заявил Ландсбергис.

Напомним, Литва анонсировала новый пакет военной помощи для Украины 20 июля. Тогда министр обороны Арвидас Анушаускас заявлял, что в него войдут БТР M113 и М577, а также боеприпасы для подготовки резерва.

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Вооруженные силы УкраиныЛитваБТРВойна России против Украины