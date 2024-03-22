ua en ru
Пт, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва передала Україні системи для боротьби з дронами

П'ятниця 22 березня 2024 15:20
UA EN RU
Литва передала Україні системи для боротьби з дронами Архівне фото: Литва передала Україні системи для боротьби з дронами (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литва передала Україні нову партію військової допомоги. Цього разу ЗСУ отримають засоби для боротьби з безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Литви.

"Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні", - йдеться в заяві.

Зазначається, що передані Литвою протидронні системи досягли країни.

Загальна допомога

У Міноборони пояснили, що військова підтримка, яку надають Україні, наразі охоплює різну зброю, боєприпаси, безпілотники, засоби боротьби з дронами, навчання солдатів, ремонт важкої техніки й усю іншу підтримку, що надається відповідно до заявлених потреб України.

Литва вже розробила план довгострокової підтримки України на 200 мільйонів євро протягом 2024-2026 років.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни в Євросоюзі та НАТО.

У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявив президент Гітанас Науседа.

Нещодавно Литва виділила 5 мільйонів євро на підтримку реконструкції шкіл і дитячих садків в Україні. Також на початку лютого в Україну прибув черговий пакет військової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Війна в Україні
NEWS
"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні
"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими