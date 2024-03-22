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Литва передала Украине системы для борьбы с дронами

Пятница 22 марта 2024 15:20
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Литва передала Украине системы для борьбы с дронами Архивное фото: Литва передала Украине системы для борьбы с дронами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва передала Украине новую партию военной помощи. На этот раз ВСУ получат средства для борьбы с беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Литвы.

"Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине", - говорится в заявлении.

Отмечается, что переданные Литвой противодронные системы достигли страны.

Общая помощь

В Минобороны объяснили, что военная поддержка, которую предоставляют Украине, сейчас охватывает различное оружие, боеприпасы, беспилотники, средства борьбы с дронами, обучение солдат, ремонт тяжелой техники и всю другую поддержку, предоставляемую в соответствии с заявленными потребностями Украины.

Литва уже разработала план долгосрочной поддержки Украины на 200 миллионов евро в течение 2024-2026 годов.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она предоставляет нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство нашей страны в Евросоюзе и НАТО.

В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом во время своего визита в Киев заявил президент Гитанаса Науседа.

Недавно Литва выделила 5 миллионов евро в поддержку реконструкции школ и детских садов в Украине. Также в начале февраля в Украину прибыл очередной пакет военной помощи.

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