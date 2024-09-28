Литва передала Украине новую партию военной помощи

Литва в субботу, 28 сентября, объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Он включает в себя боеприпасы, ноутбуки и другое оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы в X (Twitter).

"Литва укрепляет оборону Украины новой партией военной поддержки: логистическое оборудование, боеприпасы, ноутбуки и т.д. Наша поддержка непоколебимая, наша решимость четкая: Украина победит, потому что свобода всегда побеждает. Вместе к победе", - говорится в сообщении.

Помощь балтийских стран

Напомним, что страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) остаются одними из самых активных партнеров Украины. Балтийские страны не только оказывают Украине военную помощь на постоянной основе. Они также поддерживают интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Недавно стало известно, что Литва передаст Украине тепловую электроцентраль (ТЭЦ). Речь идет о Вильнюсской ТЭЦ, которую разбираются и по частям будут передавать в Украину. Подробнее об этом - в нашем материале.

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