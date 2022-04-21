UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва передала Украине партию тяжелых минометов на десятки миллионов евро

Фото: Литва передала Украине партию тяжелых минометов (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна передала партию тяжелых минометов Украине. Их количество он не уточнил, но сказал, что стоимость военной поддержки составляет десятки миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство BNS.

"Мы направили Украине военную помощь - передали тяжелые минометы, количество которых называть не станем. Окончательная стоимость вооружения оценивается в десятки миллионов евро", - сказал Анушаускас.

По его словам, Литва регулярно направляет Украине вооружение и амуницию.

"Трудно все даже назвать. Около месяца назад я насчитал около 35 позиций. Передано не только ракетные системы Stinger, а и другую противовоздушную, противотанковое оружие, гранаты, пулеметы, автоматы, средства связи", - сказал Анушаускас.

Он добавил, что остаточная стоимость оказанной поддержки Киеву составляет несколько десятков миллионов евро, а общая может быть в 5-10 раз выше.

Напомним, недавно президент Литвы Гінатас Науседа поддержал поставки Украине ракетных комплексов для борьбы с кораблями оккупантов. Он подчеркнул, что Россия должна чувствовать угрозу и на море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваВоенная помощьВойна России против Украины