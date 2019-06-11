Литва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов

Литва передала украинской армии 1 миллион единиц боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что самолет Вооруженных сил Украины 10 июня вывез из Литвы почти миллион единиц боеприпасов, которые армия Литвы больше не использует. Решение о передаче боеприпасов правительство Литвы приняло в начале февраля. Стоимость покупки передаваемого оружия составляет 255,5 тыс. евро, сообщило Минобороны Литвы.

"Передача имущества - часть последовательной и всесторонней поддержки Литвой Украины, которая укрепляет оборонные мощности и обеспечивает независимость, суверенитет и территориальную целостность своего государства", - сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

Кроме того, отмечается, что Литва и раньше передавала Украине патроны, некоторые элементы вооружений. Первый раз такой груз был доставлен в Украину в 2014 году, когда Россия аннексировала полуостров Крым.

Напомним, ранее сейм Литвы принял резолюцию о признании геноцидом преступления Советского союза против крымских татар в 1944 году.