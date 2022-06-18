UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва отрезала Калининградскую область от поставок грузов из РФ: что известно

Фото: санкции против России (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Литовская железная дорога с сегодняшнего дня, 18 июня, перестала совершать транзит ряда российских товаров в Калининград. Речь идет о 50% грузов, которые попали под санкции ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

По словам Алиханова, соответсвующую информацию перевозчик сообщил за день до того, как запрет вступил в силу. Он уточнил, что под запрет Европейского союза попали около 50 процентов всех грузов, которые доставляют из регионов России.

По словам губернатора, теперь на паромную линию Усть-Луга - Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров.

Кроме того, Алиханов обвинил Литву в нарушении правил своего вступления в Евросоюз.

Напомним, ранее польский генерал, бывший командующий сухопутных войск Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией. Он считает, что Польша должна "заявить на нее права".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛитваСанкции