ua en ru
Ср, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Литва очолить Раду ЄС: у пріоритетах - санкції проти РФ і вступ України

03:59 09.09.2026 Ср
1 хв
Серед пріоритетів - не лише оборона, а й прискорення вступу України до ЄС
aimg Катерина Коваль
Литва очолить Раду ЄС: у пріоритетах - санкції проти РФ і вступ України Фото: глава МЗС Литви Кястутіс Будрис (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Литва готується очолити Раду ЄС і вже визначила свої головні пріоритети на цей період - безпека і оборона, трансатлантична єдність, розширення ЄС та підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х (Twitter) глави МЗС Литви Кястутіса Будриса.

Литва готується очолити Раду ЄС і вже окреслила свої пріоритети на цей період. Серед них - безпека і оборона, трансатлантична єдність, розширення ЄС та безумовна підтримка України.

Заяву Будрис зробив після щорічної зустрічі литовських послів, де обмінявся думками з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас. За його словами, у Європи є вибір - реагувати або очолити процес. Литва обирає другий шлях.

Це, за словами міністра, означає сильнішу підтримку України, жорсткіші санкції проти Росії та Білорусі, а також швидший європейський шлях для України і Молдови.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа вже заявляв, що Литва прискорить відкриття решти кластерів для України під час головування в Раді ЄС - утім, наголосив, що прогрес залежить і від виконання зобов'язань самим Києвом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Литва Україна Рада Європи
Новини
Новоросійськ горить після атаки дронів: під ударом порт і термінал
Новоросійськ горить після атаки дронів: під ударом порт і термінал
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"