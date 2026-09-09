Литва очолить Раду ЄС: у пріоритетах - санкції проти РФ і вступ України

Литва готується очолити Раду ЄС і вже визначила свої головні пріоритети на цей період - безпека і оборона, трансатлантична єдність, розширення ЄС та підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х (Twitter) глави МЗС Литви Кястутіса Будриса.

Литва готується очолити Раду ЄС і вже окреслила свої пріоритети на цей період. Серед них - безпека і оборона, трансатлантична єдність, розширення ЄС та безумовна підтримка України.

Заяву Будрис зробив після щорічної зустрічі литовських послів, де обмінявся думками з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас. За його словами, у Європи є вибір - реагувати або очолити процес. Литва обирає другий шлях.

Це, за словами міністра, означає сильнішу підтримку України, жорсткіші санкції проти Росії та Білорусі, а також швидший європейський шлях для України і Молдови.