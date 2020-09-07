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Литва надеется, что Украина в ближайшие годы станет кандидатом на членство в ЕС

Киев , Понедельник 07 сентября 2020 19:27
Литва надеется, что Украина в ближайшие годы станет кандидатом на членство в ЕС
Фото: Гитанас Науседа (facebook com ualietuva)
Автор: Максим Зайченко

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что Украина в ближайшие годы станет кандидатом на членство в Европейском союзе. По его словам, Украина демонстрирует лидерство среди стран Восточного партнерства.

Об этом Науседа сказал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба главы государства.

"Гитанас Науседа подчеркнул, что надеется, что во время президентства Владимира Зеленского Украина сделает все, чтобы стать членом Евросоюза, и отметил, что среди стран Восточного партнерства наше государство демонстрирует лидерство", - цитирует разговор лидеров стран пресс-служба украинского президента.

Отметим, Зеленский в ходе разговора с Науседой также назвал цель Украины на октябрьском саммите с ЕС. По словам президента, среди главных целей он видит обновление части Соглашения об ассоциации с ЕС.

Стороны также отметили общий настрой провести очередное заседание Совета президентов Украины и Литвы в конце этого года в Киеве.

Напомним, еще будучи кандидатом в президенты Литвы Науседа заявлял, что не поедет в Москву и не будет встречаться с президентом Владимиром Путиным, если Россия не уйдет из Крыма, который она аннексировала в 2014 году.

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