Литва, Латвия и Эстония требуют усиления присутствия НАТО в регионе

"На предстоящем саммите НАТО в Мадриде мы будем стремиться одобрить будущую Стратегическую концепцию НАТО, а также значительно укрепить долгосрочные решения НАТО в области сдерживания и обороны и восточный фланг НАТО", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что для предотвращения любой возможности агрессии, в странах Балтии необходимы современные решения постоянной защиты.

"Им необходимо большее присутствие сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. Для обеспечения постоянного присутствия союзников в странах Балтии потребуются три боеспособные дивизии, по одной в каждой из стран Балтии, предназначенные для коллективной обороны и способные объединять местные силы национальной обороны", - указывается в заявлении.

Премьеры Литвы Ингрида Шимоните, Латвии Кришьянис Кариньш и Эстонии Кая Каллас считают, что каждая дивизия должна включать в себя бригаду готовности союзников с необходимыми возможностями поддержки на основе усиленных боевых групп.

Главы правительств стран Балтии добавили, что намерены продолжать увеличивать свои национальные оборонные бюджеты как минимум до 2,5% ВВП.

"Мы продолжим совместную работу по закупке реактивных систем залпового огня (РСЗО) и изучим другие варианты дальнейшей координации деятельности по наращиванию потенциала. Мы разработаем общие процедуры, чтобы государства могли оказывать военную и невоенную помощь друг другу или нескольким странам Балтии по их просьбе", - идет речь в публикации.