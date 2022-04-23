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Литва, Латвия и Эстония требуют усиления присутствия НАТО в регионе

Фото: премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните, Латвии Кришьянис Кариньш и Эстонии Кая Каллас (twitter.com/krisjaniskarins)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии требуют ввести запрет на импорт российской нефти и газа, а также заявили о намерении увеличить расходы на оборону и высказались за постоянное присутствие дивизий НАТО в балтийском регионе на фоне продолжающейся войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление глав правительств стран Балтии после саммита.

"На предстоящем саммите НАТО в Мадриде мы будем стремиться одобрить будущую Стратегическую концепцию НАТО, а также значительно укрепить долгосрочные решения НАТО в области сдерживания и обороны и восточный фланг НАТО", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что для предотвращения любой возможности агрессии, в странах Балтии необходимы современные решения постоянной защиты.

"Им необходимо большее присутствие сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. Для обеспечения постоянного присутствия союзников в странах Балтии потребуются три боеспособные дивизии, по одной в каждой из стран Балтии, предназначенные для коллективной обороны и способные объединять местные силы национальной обороны", - указывается в заявлении.

Премьеры Литвы Ингрида Шимоните, Латвии Кришьянис Кариньш и Эстонии Кая Каллас считают, что каждая дивизия должна включать в себя бригаду готовности союзников с необходимыми возможностями поддержки на основе усиленных боевых групп.

Главы правительств стран Балтии добавили, что намерены продолжать увеличивать свои национальные оборонные бюджеты как минимум до 2,5% ВВП.

"Мы продолжим совместную работу по закупке реактивных систем залпового огня (РСЗО) и изучим другие варианты дальнейшей координации деятельности по наращиванию потенциала. Мы разработаем общие процедуры, чтобы государства могли оказывать военную и невоенную помощь друг другу или нескольким странам Балтии по их просьбе", - идет речь в публикации.

Ранее сообщалось, что Эстония первая в мире официально признала войну РФ против Украины геноцидом. После этого аналогичное заявление сделали и в Латвии.

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