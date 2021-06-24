Лицензия экс-адвоката Дональда Трампа была приостановлена из-за обманчивых высказываний
Суд Нью-Йорка принял решение заморозить лицензию бывшего адвоката 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. По мнению суда, обманчивые высказывания мужчины угрожали общественным интересам.
Об этом пишет пресс-служба The New York Times со ссылкой на решение суда.
Как отмечает издание, утверждения Джулиани о фальсификации результатов президентской гонки в США могли угрожать общественным интересам. Суд постановил, что соответствующий поступок является поводом для замораживания лицензии адвоката.
Напомним, что бывший адвокат Дональда Трампа обвинил партию действующего президента Джо Байдена в применении централизованной схемы подтасовки. В частности, мужчина критиковал прессу США из-за необъективного отношения к своему клиенту и республиканцам.
Долгое время после победы Байдена, Трамп не признавал поражения и неоднократно обращался в суды с требованием проверки правдивости результатов голосования. Впрочем, позывы бывшего президента США не увенчались успехом и были отклонены.