Ліцензію ексадвоката Дональда Трампа було призупинено через оманливі висловлювання

Про це пише пресслужба The New York Times з посиланням на рішення суду.

Як зазначає видання, твердження Джуліані стосовно фальсифікації результатів президентських перегонів в США могли погрожувати громадським інтересам. Суд постановив, що відповідний вчинок є приводом для замороження ліцензії адвоката.

Нагадаємо, що колишній адвокат Дональда Трампа звинуватив партію чинного президента Джо Байдена в застосуванні централізованої схеми підтасування. Зокрема, чоловік критикував пресу США через необ'єктивне ставлення до свого клієнта та республіканців.

Тривалий час після перемоги Байдена, Трамп не визнавав поразки й неодноразово звертався до судів з вимогою перевірки правдивості результатів голосування. Втім, позиви колишнього президента США не увінчалися успіхом й були відхилені.