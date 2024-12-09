Литовський політик підозрюється у шпигунстві на користь Росії: подробиці розслідування

Зазначається, що підозрюваний - літній чоловік із подвійним громадянством Литви та Росії, який повернувся до країни після депортації.

Відомо, що він працював в інтересах Росії з 2018 року, збираючи конфіденційну інформацію про політичну ситуацію в Литві для Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ).

За словами заступника директора Управління державної охорони Ремігіуса Брідікіса, підозрюваний використовував складні технології для передачі інформації. Деякі зібрані дані були несекретними, але мали конфіденційний характер і могли бути використані Росією для впливу на внутрішню політику Литви.

Прокурори припускають, що підозрюваний мав доступ до високопосадовців у період, коли його партія була при владі. Це могло дати йому можливість контактувати з міністрами, лідерами уряду та державними службовцями.

Головний прокурор Артурас Урбеліс назвав цю справу однією з найскладніших у своїй практиці.

Повідомляється, що розслідування включало ідентифікацію підозрюваного, збір доказів і його арешт у січні цього року.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, а матеріали справи готуються до передачі в суд. Правоохоронці також встановлюють його можливих спільників.

Додамо, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі заявив, що РФ стоїть за майже сотнею гібридних атак в Європі у 2024 році.