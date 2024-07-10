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Літня ревізія: що перевірити в авто, яке їздить у спеку

Середа 10 липня 2024 19:00
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Літня ревізія: що перевірити в авто, яке їздить у спеку Фото: що перевірити в авто, яке їздить у спеку (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Коли температура на вулиці сягає екстремальних значень, деякі звичні речі потребують особливого контролю. У тому числі автомобіль, особливо, якщо він немолодий.

Про те, що треба контролювати в машині під час літньої експлуатації, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації Autocentre та Autobild.

Взагалі справна машина не повинна боятись високої температури повітря. Але якщо автівці вже п’ять-сімь років, а погода – не просто спека, а +40 С в тіні, то для більшої впевненості її краще контролювати частіше звичайного. Тим більше, що відкрити капот для контролю можна під час, скажімо, вечірньої прохолоди, а вирішувати проблеми з евакуацією та ремонтом машини доведеться швидше за все під прямими променями сонця.

Антифриз

Деталі двигуна в підкапотному просторі в спеку нагріваються дужче, ніж зазвичай. Тому в системі охолодження можуть відкритися нові нещільності, через які трапляться втрати охолоджувальної рідини. Контролювати рівень антифризу треба по мітках Min – Max на компенсаційному бачку, причому при холодному двигуні – якщо взагалі можна говорити про холод цього літа. Рівень треба відновити, але обов’язково також виявити і усунути причину протічки.

Радіатори

Не лінуйтесь періодично оглядати радіатори, розташовані під капотом – і відкривши його, зверху, і спереду – через грати облицювання. Якщо перший з теплообмінників буде забитий пухом та сухими комахами, будуть перегріватися відразу кілька систем та агрегатів: двигун, автоматична коробка передач, кондиціонер. Звертайте також увагу на простір між радіаторами, бо він теж іноді виявляється засміченим.

Літня ревізія: що перевірити в авто, яке їздить у спеку

Акумулятор

Бувалі водії підтвердять, що стартерний акумулятор вмирає влітку не менш часто, ніж взимку. Тому що висока температура – прямий ворог батареї. В ідеалі було б добре щотижня контролювати рівень електроліту в її банках, але це не завжди просто. Тому автомобілістові залишається замірювати напругу на клемах АКБ. Після тривалої стоянки машини, наприклад, вранці, мультиметр має показувати не менше 12,6 – 12,5 вольт.

Кондиціонер

Про чистоту радіатора ми вже сказали, а контролювати другий важливий параметр кондиціонера вам допоможуть ваші … вуха. Якщо відразу після активації кондиціонера ви почуєте з-під торпедо тихе сичання, значить, в системі падає рівень хладагенту. І чим довше не зникає цей звук, тим скоріш вам треба прямувати на СТО, де є обладнання для діагностики кліматичної установки.

Шини

При роботі на розпеченому асфальті шини нагріваються дужче звичайного. Тож щоб уникнути критичного перегріву шини, тиск в них слід тримати строго у межах норми. Знижувати тиск через побоювання його зростання у спеку не слід. Вимірювати тиск у шинах треба, коли вони кілька годин відпочили в тіні.

Гальма

Якщо машина влітку експлуатується з інтенсивним використання гальм – наприклад, в горах, у великому місті, або у парі з причепом, є ризик закипання гальмівної рідини в системі. Тоді педаль провалюється і автомобіль раптом залишається без гальм. Це може статись, якщо рідина давно (більше 3-х років) не замінювалася і встигла набрати в себе достатньо вологи, яка знижує температура кипіння. Тож коли така загроза реальна, варто як мінімум заїхати на СТО, де зроблять експрес-аналіз гальмівної рідини на вміст у ній вологи. А взагалі стару рідину краще замінити, адже вона крім іншого збільшує вірогідність корозії в циліндрах гідроприводу і повного виходу їх з ладу.

Літня ревізія: що перевірити в авто, яке їздить у спеку

Коротко

Контроль стану машини в особливих умовах експлуатації – це одне. Але можна завчасно зробити дещо для того, щоб знизити або виключити ймовірність відмови певних систем. Виконання всіх згаданих вище робіт не обов’язково підганяти під спекотливу пору року: автомобіль бажано підтримувати у гарному технічному стані завжди, і наші поради можуть стати підказками, на що слід звернути увагу під час профілактичних робіт.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яких неприємностей чекати від авто у спеку.

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