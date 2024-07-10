Літня ревізія: що перевірити в авто, яке їздить у спеку

Взагалі справна машина не повинна боятись високої температури повітря. Але якщо автівці вже п’ять-сімь років, а погода – не просто спека, а +40 С в тіні, то для більшої впевненості її краще контролювати частіше звичайного. Тим більше, що відкрити капот для контролю можна під час, скажімо, вечірньої прохолоди, а вирішувати проблеми з евакуацією та ремонтом машини доведеться швидше за все під прямими променями сонця.

Антифриз

Деталі двигуна в підкапотному просторі в спеку нагріваються дужче, ніж зазвичай. Тому в системі охолодження можуть відкритися нові нещільності, через які трапляться втрати охолоджувальної рідини. Контролювати рівень антифризу треба по мітках Min – Max на компенсаційному бачку, причому при холодному двигуні – якщо взагалі можна говорити про холод цього літа. Рівень треба відновити, але обов’язково також виявити і усунути причину протічки.

Радіатори

Не лінуйтесь періодично оглядати радіатори, розташовані під капотом – і відкривши його, зверху, і спереду – через грати облицювання. Якщо перший з теплообмінників буде забитий пухом та сухими комахами, будуть перегріватися відразу кілька систем та агрегатів: двигун, автоматична коробка передач, кондиціонер. Звертайте також увагу на простір між радіаторами, бо він теж іноді виявляється засміченим.

Акумулятор

Бувалі водії підтвердять, що стартерний акумулятор вмирає влітку не менш часто, ніж взимку. Тому що висока температура – прямий ворог батареї. В ідеалі було б добре щотижня контролювати рівень електроліту в її банках, але це не завжди просто. Тому автомобілістові залишається замірювати напругу на клемах АКБ. Після тривалої стоянки машини, наприклад, вранці, мультиметр має показувати не менше 12,6 – 12,5 вольт.

Кондиціонер

Про чистоту радіатора ми вже сказали, а контролювати другий важливий параметр кондиціонера вам допоможуть ваші … вуха. Якщо відразу після активації кондиціонера ви почуєте з-під торпедо тихе сичання, значить, в системі падає рівень хладагенту. І чим довше не зникає цей звук, тим скоріш вам треба прямувати на СТО, де є обладнання для діагностики кліматичної установки.

Шини

При роботі на розпеченому асфальті шини нагріваються дужче звичайного. Тож щоб уникнути критичного перегріву шини, тиск в них слід тримати строго у межах норми. Знижувати тиск через побоювання його зростання у спеку не слід. Вимірювати тиск у шинах треба, коли вони кілька годин відпочили в тіні.

Гальма

Якщо машина влітку експлуатується з інтенсивним використання гальм – наприклад, в горах, у великому місті, або у парі з причепом, є ризик закипання гальмівної рідини в системі. Тоді педаль провалюється і автомобіль раптом залишається без гальм. Це може статись, якщо рідина давно (більше 3-х років) не замінювалася і встигла набрати в себе достатньо вологи, яка знижує температура кипіння. Тож коли така загроза реальна, варто як мінімум заїхати на СТО, де зроблять експрес-аналіз гальмівної рідини на вміст у ній вологи. А взагалі стару рідину краще замінити, адже вона крім іншого збільшує вірогідність корозії в циліндрах гідроприводу і повного виходу їх з ладу.

Коротко

Контроль стану машини в особливих умовах експлуатації – це одне. Але можна завчасно зробити дещо для того, щоб знизити або виключити ймовірність відмови певних систем. Виконання всіх згаданих вище робіт не обов’язково підганяти під спекотливу пору року: автомобіль бажано підтримувати у гарному технічному стані завжди, і наші поради можуть стати підказками, на що слід звернути увагу під час профілактичних робіт.