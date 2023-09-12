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Літня погода триватиме. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Фото: синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на 12 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 вересня, в Україні буде тепло, подекуди навіть по-літньому. При цьому дощів не очікується, крім хіба що локальних, які не зіпсують загальну картину бабиного літа, що, мабуть, ще триває в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Температура повітря у більшості областей України коливатиметься в межах +20...+26 градусів", - розповіла вона.

При цьому, за даними синоптика, сьогодні у західних областях буде найтепліше, до +25...+29 градусів. А трохи свіжіше - у східній частині - +20...+24 градуси.

До того ж дощів також очікувати не варто - скрізь переважно сонячно.

"Хіба що у Чернівецькій області якісь незрозумілі локальні хмари підкинуть трохи локального дощу. І все", - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві сьогодні очікується суха сонячна погода з максимальною температурою повітря +25....+27 градусів.

Дуже тепла погода та дощі

Ближче до середини тижня, за прогнозом Діденко, буде дуже тепло. А 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами і навіть трохи спуститься вниз температура повітря, "проте нічого суттєвого і різкого у погоді не станеться".

Прогноз погоди на завтра

Як раніше розповідали синоптики, 13 вересня на більшій частині території України збережеться переважно суха погода без опадів із помітним підвищенням температури повітря вночі до +6…+11 градусів, удень у межах +22…+27. При цьому заморозки проявляться лише в третій декаді вересня.

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