Літні підробітки для неповнолітніх. Що варто знати батькам та роботодавцю

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Чому підлітки шукають роботу

Під час літніх канікул підлітки мають нагоду провести свій час з користю час. Зокрема - влаштуватись на підробіток. Часто причина пошуку роботи на літо у дітей - це бажання відчути себе самостійним, здійснити мрію.

Також однією з популярних причин є бажання визначитись із майбутньою професією.

Часто підлітки шукають легку роботу - роздають рекламні листівки, доглядають за тваринами власники яких у від'їзді, оператором call-центру, доглядають за молодшими дітьми, кур'єрами, офіціантами.

Свою роботу підліток може знайти на сайтах оголошень OLX, Work.ua, Rabota.ua.

Однак у питанні працевлаштування неповнолітньому дуже важливо знати свої права та обов’язки. Це пов'язано з тим, що працевлаштування неповнолітніх відрізняється від роботи дорослих.

З якого віку можна офіційно працювати

В Україні підлітки можуть починати працювати вже з 14 років. Але така робота має деякі обмеження.

До 15 років неповнолітні можуть працювати лише у вільний від навчання час та виключно на легких роботах. У Кодексі закону про працю дозволяється самостійно працевлаштувати з 16 років. З 15 років можна працювати, при згоді одного з батьків.

Які умови працевлаштування неповнолітніх

Неповнолітні у трудових правовідносинах мають ті самі права, що й повнолітні. При цьому вони мають низку суттєвих пільг щодо охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці.

Підлітки можуть працювати лише скорочений робочий час:

16-18 років - до 36 годин на тиждень;

15-16 років - до 24 годин на тиждень;

учні 14-15 років (під час канікул) - до 24 годин на тиждень.

Протягом навчального року, максимальна тривалість робочого часу неповнолітнього удвічі менша:

16-18 років - до 18 годин на тиждень;

15-16 років - до 12 годин на тиждень;

14-15 років - до 12 годин на тиждень.

Як оформити трудові відносини з підлітком

У пункті 5 ч. 1 ст. 24 КЗпП України встановлено, що з неповнолітніми працівниками трудові договори обов’язково укладаються в письмовій формі. Також роботодавець зобов’язаний подати повідомлення про прийняття неповнолітнього співробітника до органу ДФС, як і в усіх інших випадках, до початку його роботи.

Цікавим є і те, що для неповнолітніх при прийнятті на роботу випробувальний строк не встановлюють. Однак у випадку, якщо неповнолітній працевлаштується вперше, то роботодавець протягом 5 днів після його прийняття на роботу повинен завести на нього трудову книжку.

Обов'язком роботодавця при прийнятті на роботу неповнолітнього є:

проведення інструктажу для працівника за свій рахунок;

навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги постраждалим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Обов’язковою умовою прийняття на роботу неповнолітніх є те, що вони повинні прийматись на роботу лише після попереднього медичного огляду. Надалі вони обов’язково повинні проходити медичний огляд щороку до досягнення ними 21 року. Відповідно до ст. 169 КЗпП України організовувати та фінансувати попередній та періодичні обов’язкові медичні огляди неповнолітніх працівників має роботодавець.

Попри те, що неповнолітні працюють менше, але зарплату отримують як дорослі при повній тривалості робочого часу.

Оплата праці неповнолітніх, які працюють у вільний від навчання час, відбувається пропорційно відпрацьованому часу або від виробітку. При цьому підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Підлітки мають щороку відпочивати не менше 31 календарного дня. Вони можуть взяти відпустку в будь-який зручний для них час та у повному обсязі. Вони не мають необхідності відпрацьовувати пів року безперервної роботи. Учні й студенти також можуть брати додаткові оплачувані відпустки для складання іспитів, так само як інші працівники.

Які види робіт заборонені для неповнолітніх

Підліткам заборонено працювати на важких з небезпечними та шкідливими умовами праці роботах. Їх не можна залучати до нічних, з 22:00 до 6:00, понаднормових робіт і робіт у вихідні дні.

Зокрема це:

під землею;

теплових і атомних електростанціях;

на нафто та газовидобувних підприємствах;

інших роботах, які затверджені переліком важких робіт.

До 18 років підлітки не можуть переміщувати та підіймати речі вагою більше граничних норм. Також вантажна робота обмежується за часом - не більше однієї третини робочого часу. Тобто, якщо неповнолітній працює 7 годин на день, то вантажна робота не повинна тривати більше 2,3 години.

Що робити, якщо працедавець не дотримується закону

Насправді знайти роботу підлітку в Україні - досить складно.

Саме тому працевлаштування неповнолітніх підпадає під державну квоту для певних категорій працівників - 5% працівників за попередній рік для організацій, що мають понад 20 працівників:

випускники загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються вперше;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Дана квота є обов’язковою для роботодавців. Якщо ж вони її не виконують, то за кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні доведеться сплатити штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати.

Чи можна звільнити неповнолітнього

У випадку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця він зобов'язаний обов’язково отримати згоду районної (міської) служби у справах дітей.

При цьому, якщо підприємство ліквідується чи скорочує штат або працівник не відповідає виконуваній роботі через недостатню кваліфікацію та стан здоров’я, то підліток може бути звільнений лише у виняткових випадках та з обов’язковим його подальшим працевлаштуванням.

Однак в Україні законодавство дозволяє розірвати трудовий договір на вимогу батьків, усиновителів і піклувальників неповнолітнього, а також держорганів - якщо робота шкодить здоров’ю неповнолітнього.