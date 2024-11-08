У Києві готують нові правила для терас ресторанів: на яких вулицях їх бути не може

Три типи майданчиків

Перший тип - літній майданчик, який розміщується на відкритому повітрі (лавки, столи, стільці, зонти, станція офіціанта, вуличні вази, вазони, елементи освітлення тощо). Він може працювати цілий рік.

При цьому є певний перелік місць, де такі локації можуть працювати лише у період з 1 квітня до 15 листопада. Зокрема, це територія Києво-Печерська лаври, територія біля Софії Київської, парк Шевченка, “Бабин Яр”, вулиці Андріївський узвіз, Банкова, Хрещатик, Лаврська, Грушевського, Мазепи.

Другий тип - відкритий (сезонний) майданчик, що розміщується на відкритому повітрі (під тентами, на верандах), і не має закритого приміщення для перебування людей. Такий майданчик може розміщуватись біля ресторану, бару, кафе, їдальні, закусочної, піцерії, кулінарії.

Третій тип - закритий всесезонний майданчик біля закладу харчування, влаштований з полегшених конструкцій та встановлений тимчасово без улаштування фундаменту і не є капітальною спорудою.

Майданчики цього типу заборонено встановлювати, зокрема на частині вулиць Верхній Вал, Вознесенський узвіз, Січових Стрільців, Ярославів Вал, Богдана Хмельницького, Володимирська, Павла Скоропадського, Антоновича, Саксаганського, Еспланадна, Басейна, Набережно-Хрещатицька, проспект Лесі Українки.

Правила влаштування терас ресторанів

Для розміщення майданчиків є кілька правил: