Літні Ігри – найуспішніші. Історія перемог України на Олімпіадах

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Здобуток українських спортсменів на Олімпійських іграх

В олімпійській "скарбничці" незалежної України 148 медалей. Наша країна брала участь у 7 літніх та 8 зимових Олімпіадах.

При цьому найбільшу кількість нагород українські атлети вибороли саме під час літніх змагань – 139 медалей.

Атланта, 1996 рік – 23 медалі та 9 місце в олімпійському заліку (9 золотих, 2 срібних, 12 бронзових)

– 23 медалі та 9 місце в олімпійському заліку (9 золотих, 2 срібних, 12 бронзових) Сідней, 2000 рік – 23 медалі та 21 місце (3 золотих, 10 срібних, 10 бронзових)

– 23 медалі та 21 місце (3 золотих, 10 срібних, 10 бронзових) Афіни, 2004 рік – 22 медалі та 13 місце (8 золотих, 5 срібних, 9 бронзових)

– 22 медалі та 13 місце (8 золотих, 5 срібних, 9 бронзових) Пекін, 2008 рік – 22 медалі та 12 місце (7 золотих, 4 срібних, 11 бронзових)

– 22 медалі та 12 місце (7 золотих, 4 срібних, 11 бронзових) Лондон, 2012 рік – 19 медалей та 14 місце (5 золотих, 4 срібних, 10 бронзових)

– 19 медалей та 14 місце (5 золотих, 4 срібних, 10 бронзових) Ріо-де-Жанейро, 2016 рік – 11 медалей та 31 місце (2 золотих, 5 срібних, 4 бронзових)

– 11 медалей та 31 місце (2 золотих, 5 срібних, 4 бронзових) Токіо, 2020 рік (фактично відбулася у 2021 через пандемію) – 19 медалей та 44 місце (1 золота, 6 срібних, 12 бронзових)

"Наймедальнішим" видом спорту на всіх літніх Олімпіадах для українців є боротьба (загалом 18 медалей), на другому місці – бокс (15 медалей).

Варто зазначити, що на зимових Олімпіадах Україна виборола 9 медалей, найбільше – у біатлоні.

Наші чемпіони. Історія переможних змагань України

Історія українців на Олімпіаді почалася, коли територія нашої країни входила до складу імперської Росії та Австро-Угорщини. В радянські часи атлети з України брали участь в Іграх у складі союзної збірної.

У 1992 році незалежна Україна була представлена на літній Олімпіаді, але у складі так званої "об'єднаної збірної" спортсменів країн колишнього СРСР. Тоді золоту медаль у греко-римській боротьбі здобув спортсмен із Луганська Олег Кучеренко, а гімнастка Тетяна Гуцу стала першою українською спортсменкою, що виборола повний комплект олімпійських нагород.

Збірна спортсменів під українським прапором вперше поїхала на зимову Олімпіаду в 1994 році, де тріумфально виступила фігуристка Оксана Баюл. А з 1996-го Україна бере участь у літніх Іграх. Той рік був найуспішнішим для нашої збірної, яка загалом здобула 23 нагороди.

Гімнастка Лілія Подкопаєва поповнила українську "скарбничку" 2 золотими та 1 срібною медалями. Спортсменка здобула на Олімпіаді в Атланті нагороду вищого ґатунку у багатоборстві серед жінок та у вільних вправах, також вона посіла друге місце у вправах на колоді.

Серед золотих призерів Олімпіади 1996 були також гімнастка Катерина Серебрянська, а боксер Володимир Кличко після перемоги на Іграх того року почав свою професійну кар'єру.

З Сіднею у 2000 році українці привезли 22 медалі. Серед призерок була плавчиня Яна Клочкова, яка завоювала два "золота" і "срібло". "Золото" також отримав Микола Мільчев зі стрільби.

Фото: олімпійська чемпіонка Яна Клочкова (Getty Images)

Плавець Денис Силантьєв брав участь у 4-х Олімпіадах, але найуспішнішими для нього були Ігри в Австралії, де він здобув "срібло".

Через 4 роки на Олімпіаді в Афінах Клочкова знов виборола дві вищі нагороди для української збірної. Вона стала першою плавчинею, яка захистила олімпійські титули в комплексному плаванні (на 200 і 400 м) на двох Іграх поспіль.

Борчиня Ірина Мерлені здобула "золото" у 2004 році, наступної літньої Олімпіади виграла бронзу.

Також у 2008 році призерками на Іграх у Пекіні стала жіноча команда з фехтування, до складу якої входили Ольга Харлан, Ольга Жовнір, Галина Пундик та Олена Хомрова. Тоді дівчата здобули "золото".

Фехтувальниця Ольга Харлан є чотириразовою олімпійською чемпіонкою (командне "золото" у 2008 та срібло у 2016, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 та 2016 в особистому заліку.

Фото: Ольга Харлан змагалася на 4 Олімпіадах (Getty Images)

Боксер Василь Ломаченко здобув своє перше "золото" на Олімпіаді в Пекіні у 2008 році, а через 4 роки у Лондоні він став дворазовим олімпійським чемпіоном. Тоді ж вищу нагороду на Іграх здобув ще один український боксер – Олександр Усик.

У 2016 році "золотими" призерами Олімпіади стали каноїст Юрій Чебан та гімнаст Олег Верняєв (змагання на паралельних брусах). Останній взяв ще і "срібло" в індивідуальному заліку.

Срібну медаль у греко-римській боротьбі на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро отримав Жан Беленюк, а на Олімпіаді-2020 в Токіо спортсмен виборов "золото" для України.

Фото: призер двох Олімпіад Жан Беленюк (Getty Images)

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна на Іграх у Японії здобула "бронзу".

Україна на Олімпіаді-2024. Хто братиме участь та на які результати чекати

Наразі відомо, що до складу української збірної увійдуть 105 спортсменів та спортсменок (список ще може розширитися).

Вони братимуть участь у 22 змаганнях з таких видів спорту: бадмінтон бокс, греко-римська боротьба, жіноча боротьба, важка атлетика, веслування академічне, на байдарках і каное, веслувальний слалом, велоперегони на шосе та маунтенбайк, спортивна та художня гімнастика, легка атлетика, плавання, плавання синхронне, стрибки у воду, стрільба з лука, кульова стрільба, стендова стрільба, сучасне п'ятиборство, фехтування, футбол, настільний теніс.

На Олімпіаду в Париж поїде стрибунка у висоту Ярослава Магучіх , яка вже є "бронзовою" призеркою Ігор-2020.

, яка вже є "бронзовою" призеркою Ігор-2020. Ліцензію на змагання у римській боротьбі отримав "золотий" призер минулої Олімпіади Жан Беленюк .

. Серед спортсменів-кандидатів у списку Національного олімпійського комітету значиться тенісистка Еліна Світоліна .

. Чотириразова призерка Ігор Ольга Харлан також братиме участь в Олімпіаді-2024. МОК допустив фехтувальницю попри дискваліфікацію на чемпіонаті світу в Італії, коли Харлан відмовилася потиснути руку росіянці.

У прогнозі Gracenote щодо результатів ХХХІІІ Олімпійських ігор збірна України перебуває на 19 сходинці медального заліку. Аналітики вважають, що українські атлети можуть здобути 13 медалей: 2 золоті, 1 срібну та 10 бронзових. Найуспішнішими для нашої збірної називають змагання у бойових мистецтвах, греблі, стрільбі, плаванні, фехтуванні та легкій атлетиці.

Фаворитом Ігор дослідники вважають США – збірна може здобути 125 медалі. На другому місці – Китай (90), на третьому – Велика Британія (62). Франції пророкують 55 нагород і четверте місце в медальному заліку.

При підготовці використовувалися: інформація з Wikipedia, прогноз Gracenote, публікації порталу Національного олімпійського комітету України.