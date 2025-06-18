Літнє сонцестояння 2025: як правильно загадати бажання, яке точно здійсниться

День літнього сонцестояння з давніх-давен мав велике значення для українців. Наші предки вірили, що саме в цей день можна позбавитися усього поганого, знайти своє кохання та загадати бажання, яке обов'язково справдиться.
Яке значення мало літнє сонцестояння, коли цей день у 2025 році та що зробити, аби бажання обов'язково збулося, розповідає РБК-Україна.
21 червня відбудеться літнє сонцестояння - найдовший день у році й один із найпотужніших моментів для запуску бажань.
Здавна люди вірили, що в цей день небо особливо чутливе до прохань, а бажання, загадані з правильним наміром, мають реальні шанси справдитись. У 2025 році ця астрономічна подія відбудеться о 05:41 за київським часом.
Сонце зайде ввечері о 21:13 і тривалість дня сягатиме 16 годин і 27 хвилин.
Літнє сонцестояння - це момент, коли Сонце досягає найвищої точки над горизонтом у північній півкулі. У день сонцестояння світловий день найдовший, а ніч - найкоротша.
У багатьох культурах цей день символізував повноту життя, достаток, зростання, а ще - момент, коли всі сили природи в зеніті. Люди влаштовували ритуали на очищення, зцілення, силу, любов, гроші та реалізацію задумів.
У 2025 році літнє сонцестояння припадає на 21 червня і починається в 05:41.
Найсильніший період для загаданого бажання - з самого ранку, як тільки сонце почне сходити.
Головне правило - бажання має бути вашим, конкретним і сформульованим у теперішньому часі.
Ось що слід зробити:
Напишіть одне головне бажання на папері
Уникайте формулювання "хочу" чи "не хочу". Замість цього: "Я маю свою справу, яка приносить мені дохід і задоволення" або "Я перебуваю у стосунках, де мене цінують і підтримують".
Візуалізуйте результат
Уявіть себе у моменті, коли бажане вже здійснилось.
Дякуйте
Додайте фразу "Дякую, що це вже стало моєю реальністю".
Свічка чи вогонь. Запаліть свічку або побудьте біля відкритого вогню (камін, багаття). Вогонь очищає простір і активує енергію.
Сольова ванна. Прийміть ванну з морською сіллю, щоб очистити тіло й думки.
Прогулянка босоніж. Пройдіться босоніж по траві або землі - це заземлює й підключає до природних ритмів.
Відмова від зайвого. Викиньте або віддайте те, що більше не служить вам: речі, думки, звички. Це звільнить місце для нового.
Енергетика природи в цей день знаходиться на найвищому рівні, тому варто не тільки скористатися цим моментом, але й отримати максимум сил.
Конфліктувати або сваритися - емоції можуть зафіксуватися в енергії цього дня.
Загадувати поверхневе чи нещире - бажання, які йдуть не на користь або стосуються іншої людини, не працюють.
Ігнорувати стан свого тіла і думок - втома чи стрес "заглушать" наміри.
У день літнього сонцестояння добре загадувати все, що стосується:
Літнє сонцестояння – важливий момент концентрації волі, віри й дій. Якщо ви чесно готові змінити щось у житті, це вдалий час зробити перший крок. І хоч не все збувається одразу, думки, сформовані в такі дні, мають довгу дію.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: NASA Earth Science, The Old Farmer's Almanac, поради астролога Лорена Рубіна, публікація у The Cut, Harvard Mind/Body Institute