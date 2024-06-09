Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії

"Є дані, які продовжують уточнюватися. Є попередня інформація, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів", - розповів представник ГУР.

Юсов пояснив, що ГУР лише констатує сам факт ураження, однак не коментує засоби ураження, як власне і те, чия це операція.

Він наголосив, що інформація нині ще уточнюється, але це дуже добрі новини для України. Це перше бойове ураження цього "надсучасного" літака.

Юсов також зауважив, що інциденти на летовищах, які ворог використовує у війні проти України, будуть тривати.