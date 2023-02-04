Літакам російських авіакомпаній закриють доступ до аеропортів Туреччини

Компанія Havas, яка надає наземні послуги в аеропортах Туреччини, повідомила російські та білоруські авіакомпанії, що може припинити обслуговування їхніх літаків американського виробництва відповідно до санкцій проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Лист Havas від 31 січня з темою "потенційні обмеження на літаки Boeing" був відправлений за кілька днів до того, як офіційні особи США зустрілися з представниками турецького уряду та приватного сектору, щоб закликати до співпраці зі США в обмеженнях проти Росії.

У листі Havas згадуються "деякі чи всі рейси" літаків російських та білоруських авіакомпаній, які містять понад 25% технологій американського виробництва. Російські сили використовували Білорусь як плацдарм для свого невдалого нападу на столицю України Київ на початку війни майже рік тому, але Білорусь поки не вступила у війну.

Havas заявила, що турецька авіаційна галузь отримала попереджувальні листи від Міністерства торгівлі США щодо експортного контролю США у зв'язку з війною РФ проти України.

"У зв'язку з цим ми проводимо комплексну перевірку для виявлення ризиків та наслідків для нашого бізнесу та зацікавлених сторін. У результаті ми можемо виявитися не в змозі обслуговувати деякі або всі ваші рейси", - йдеться у листі Havas.

У рамках широкомасштабних західних санкцій та експортного контролю щодо Москви Сполучені Штати обмежили ліцензування на запчастини та послуги – від нових літаків та двигунів до підсклянників та палива – для літаків американського виробництва, таких як реактивні літаки Boeing, або які містять до 25% американських матеріалів.

Havas запросила у російських та білоруських авіакомпаній список літаків, які містять менше ніж 25% технологій американського виробництва, порадивши їм не планувати польоти на цих літаках.

Havas обслуговуватиме лише літаки, які містять менше 25% технологій американського походження, у разі, якщо влада США видасть наказ про відмову в експортних привілеях авіакомпанії, яка виконує рейс, йдеться в повідомленні.

Havas, найбільший постачальник наземних послуг в аеропортах Туреччини, працює у багатьох аеропортах, включаючи найбільші міста Стамбул, Анкару, Ізмір та Анталію.

У грудні офіційні представники адміністрації США провели дводенний семінар у Туреччині, щоб попередити турецькі компанії про те, що вони можуть порушувати обмеження США воєнного часу щодо Москви, коли вони надають низку послуг російським літакам, що прибувають, включаючи обслуговування, дозаправку та заміну запчастин в аеропортах.