Самолетам российских авиакомпаний закроют доступ в аэропорты Турции

Компания Havas, предоставляющая наземные услуги в аэропортах Турции, сообщила российским и белорусским авиакомпаниям, что может прекратить обслуживание их самолетов американского производства в соответствии с санкциями против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Письмо Havas от 31 января с темой "потенциальные ограничения на самолеты Boeing", было отправлено за несколько дней до того, как официальные лица США встретились с представителями турецкого правительства и частного сектора, чтобы призвать к сотрудничеству с США в ограничениях против России.

В письме Havas упоминаются "некоторые или все рейсы" самолетов российских и белорусских авиакомпаний, которые содержат более 25% технологий американского производства. Российские силы использовали Беларусь в качестве плацдарма для своего неудавшегося нападения на столицу Украины Киев в начале войны почти год назад, но Беларусь пока не вступила в войну.

Havas заявила, что турецкая авиационная отрасль получила предупреждающие письма от Министерства торговли США по поводу экспортного контроль США в связи с войной РФ против Украины.

"В связи с этим мы проводим комплексную проверку для выявления рисков и последствий для нашего бизнеса и заинтересованных сторон. В результате мы можем оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все ваши рейсы", - говорится в письме Havas.

В рамках широкомасштабных западных санкций и экспортного контроля в отношении Москвы Соединенные Штаты ограничили лицензирование на запчасти и услуги - от новых самолетов и двигателей до подстаканников и топлива - для самолетов американского производства, таких как реактивные самолеты Boeing, или которые содержат до 25% американских материалов.

Havas запросила у российских и белорусских авиакомпаний список самолетов, которые содержат менее 25% технологий американского производства, посоветовав им не планировать полеты на этих самолетах.

Havas будет обслуживать только самолеты, которые содержат менее 25% технологий американского происхождения, в случае, если власти США издадут приказ об отказе в экспортных привилегиях авиакомпании, выполняющей рейс, говорится в сообщении.

Havas, крупнейший поставщик наземных услуг в аэропортах Турции, работает во многих аэропортах, включая крупнейшие города Стамбул, Анкару, Измир и Анталию.

В декабре официальные представители администрации США провели двухдневный семинар в Турции, чтобы предупредить турецкие компании о том, что они могут нарушать ограничения США военного времени в отношении Москвы, когда они предоставляют ряд услуг прибывающим российским самолетам, включая обслуживание, дозаправку и замену запчастей в аэропортах.