Літак і ще 770 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 409010 (+770) осіб ліквідовано;

танків - 6534 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 12425 (+15) од.;

артилерійських систем - 9952 (+36) од.;

РСЗВ - 999 од.;

засоби ППО - 684 (+2) од.;

літаків - 340 (+1) од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7659 (+31) од.;

крилаті ракети -1905 (+2) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12988 (+28) од.;

спеціальна техніка - 1576 (+1) од.

Ситуація на фронті 24 лютого

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 24 лютого, протягом доби на фронтах в Україні відбулося 84 бойових зіткнення. У військовому командуванні зазначили, що ворог найактивніше штурмує на Мар'їнському напрямку в Донецькій області.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено ще один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

А ракетники ЗСУ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 артилерійських засобах, складу боєприпасів та по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.