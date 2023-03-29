Літак та 610 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії в Україні за добу

За даними на ранок середи, 29 березня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 172 340 військових. Крім того, ЗСУ вдалося знищити літак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Як повідомлялось, ЗСУ відбили 57 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, росіяни можуть перегрупуватися в районі Бахмута, щоб потім посилити наступ на місто. А в Запорізькій області росіяни зміцнюють оборону, готуючись до українського контрнаступу.

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