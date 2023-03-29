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Літак та 610 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії в Україні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 29 березня
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 29 березня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 172 340 військових. Крім того, ЗСУ вдалося знищити літак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків - 3609 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,
  • артилерійських систем - 2659 (+6) од,
  • РСЗВ - 526 (+1) од,
  • засоби ППО - 277 (+0) од,
  • літаків - 306 (+1) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+4),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5507 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 288 (+1).

Як повідомлялось, ЗСУ відбили 57 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, росіяни можуть перегрупуватися в районі Бахмута, щоб потім посилити наступ на місто. А в Запорізькій області росіяни зміцнюють оборону, готуючись до українського контрнаступу.

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