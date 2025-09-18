ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Літак із Трампом ледь не врізався в пасажирський Airbus, - Bloomberg

США, Нью-Йорк, Лонг-Айленд, Четвер 18 вересня 2025 00:21
UA EN RU
Літак із Трампом ледь не врізався в пасажирський Airbus, - Bloomberg Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: RBC.UA

У небі над Нью-Йорком стався інцидент за участю Air Force One, на борту якого перебував президент США Дональд Трамп, і пасажирського літака Spirit Airlines. Ситуація потребувала втручання авіадиспетчера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

У небі над Нью-Йорком зафіксували небезпечне зближення двох літаків: президентського борту Air Force One і пасажирського Airbus A321 авіакомпанії Spirit Airlines. На борту першого перебував президент США Дональд Трамп.

За даними авіаційних служб, обидва літаки перетиналися в районі Лонг-Айленда, коли диспетчер помітив збіг їхніх висот і напрямків.

Він звернувся до пілотів Spirit Airlines з вимогою негайно змінити курс. Спочатку відповіді не було, після чого диспетчер повторив попередження більш жорстко, наказавши змінити траєкторію на 20 градусів праворуч.

Після кількох секунд тиші екіпаж Spirit Airlines підтвердив коригування маршруту. Тоді диспетчер, згадавши Air Force One, зазначив: "Я впевнений, що ви бачите, хто це", і додав екіпажу Spirit Airlines вказівку "звернути увагу" та "відірватися від iPad".

Зближення відбулося під час рейсу 1300 Spirit Airlines, що прямував із Форт-Лодердейла до Бостона. Літаки перебували на відстані кількох миль один від одного, що не перевищувало допустимих норм безпеки, проте ситуація викликала інтерес у соціальних мережах, адже люди в режимі реального часу спостерігали за президентським рейсом. Користувачі обговорювали не тільки сам інцидент, а й різкий тон диспетчера, який звертався до пілотів.

Попри увагу до інциденту, авіаційна влада наголосила, що зіткнення не було, а безпека пасажирів і президента США не опинилася під загрозою.

Нагадуємо, що союзники України роблять усі можливі кроки, щоб заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа й утримати його на своєму боці. В умовах триваючої війни вони намагаються використовувати весь спектр дипломатичних інструментів. Цього тижня до цих спроб долучили і короля Великої Британії, що наголошує на важливості особистих контактів і символічних жестів.

Зазначимо, що Європа намагається втримати стратегічну підтримку Вашингтона, проте не готова запроваджувати жорсткі тарифи проти Китаю, оскільки в Брюсселі побоюються, що вимоги Дональда Трампа можуть бути пасткою, мета якої - виправдати можливу бездіяльність США і знизити їхню відповідальність перед союзниками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
У мережі з'явилися чутки про бої в центрі Куп'янська: що відбувається насправді
У мережі з'явилися чутки про бої в центрі Куп'янська: що відбувається насправді
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі