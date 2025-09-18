Літак із Трампом ледь не врізався в пасажирський Airbus, - Bloomberg

У небі над Нью-Йорком стався інцидент за участю Air Force One, на борту якого перебував президент США Дональд Трамп, і пасажирського літака Spirit Airlines. Ситуація потребувала втручання авіадиспетчера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

У небі над Нью-Йорком зафіксували небезпечне зближення двох літаків: президентського борту Air Force One і пасажирського Airbus A321 авіакомпанії Spirit Airlines. На борту першого перебував президент США Дональд Трамп.

За даними авіаційних служб, обидва літаки перетиналися в районі Лонг-Айленда, коли диспетчер помітив збіг їхніх висот і напрямків.

Він звернувся до пілотів Spirit Airlines з вимогою негайно змінити курс. Спочатку відповіді не було, після чого диспетчер повторив попередження більш жорстко, наказавши змінити траєкторію на 20 градусів праворуч.

Після кількох секунд тиші екіпаж Spirit Airlines підтвердив коригування маршруту. Тоді диспетчер, згадавши Air Force One, зазначив: "Я впевнений, що ви бачите, хто це", і додав екіпажу Spirit Airlines вказівку "звернути увагу" та "відірватися від iPad".

Зближення відбулося під час рейсу 1300 Spirit Airlines, що прямував із Форт-Лодердейла до Бостона. Літаки перебували на відстані кількох миль один від одного, що не перевищувало допустимих норм безпеки, проте ситуація викликала інтерес у соціальних мережах, адже люди в режимі реального часу спостерігали за президентським рейсом. Користувачі обговорювали не тільки сам інцидент, а й різкий тон диспетчера, який звертався до пілотів.

Попри увагу до інциденту, авіаційна влада наголосила, що зіткнення не було, а безпека пасажирів і президента США не опинилася під загрозою.