Літак чи дрон "Мисливець"? Що відомо про "дружній вогонь" РФ під Костянтинівкою

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Що сталося поблизу Костянтинівки

У другій половині дня в Telegram-пабліках з'явилися відео того, як у районі Костянтинівки, ймовірно, падає літак.

Пізніше з'явилися фото уламків із характерною для російської авіації червоною зіркою.

Фото: уламок повітряної цілі

За словами начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова, літак збили українські військові.

"Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор - пошкоджено кілька приватних будинків. Жертв або постраждалих від цієї події немає", - розповів він у коментарі "Суспільне Донбас".

Потім джерело РБК-Україна в Силах оборони повідомило, що повітряна ціль була збита не українськими військовими, а в результаті так званого "дружнього вогню". Що це за ціль - Су-25 чи Су-34 (як стверджувалося в пабліках) - подробиць не було. Зазначимо, на інших відео також видно, що в небі було два об'єкти, і той, що йшов позаду, ймовірно, ракетою збив об'єкт перед собою.

Російські "Z-канали" стверджують, що був збитий не Су-25, а важкий ударний БПЛА С-70 "Мисливець". Нібито це були невдалі випробування, що в якийсь момент оператор втратив контроль над дроном і надійшла команда збити, щоб унікальний дрон не потрапив в українські руки.

"БПЛА "Мисливець" або "Самі будуємо, самі збиваємо. Ворогам на зло", - іронічно відреагував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Що відомо про БПЛА "Мисливець"

Як пише український профільний портал Defense Express, цілком імовірно, що росіяни мають першу бойову втрату новітнього безпілотного літального апарату С-70 "Мисливець". Який при цьому існує у поодиноких екземплярах.

І на думку аналітиків, факт "дружнього вогню" насправді менш важливий, ніж те, яку ціль було збито в результаті.

Про втрату рідкісного безпілотника вже встиг повідомити російський канал Fighterbomber. Причому російська пропаганда подає ситуацію як позитивну, оскільки збили лише дрон і взагалі Росія вже масово застосовує як "Оріон", так і "Мисливець", нібито невразливі перед засобами ППО.

Якщо говорити про "Мисливця", то про масовість тут навряд чи може йтися. Справа в тому, що у відкритих джерелах є дані, що на сьогодні у Росії лише три прототипи таких БПЛА. Ще три будуються. І росіяни вже неодноразово переносили старт серійного виробництва.

Водночас важливо зазначити, що якщо минулого року противник заявляв про початок серійного виробництва у 2025 році, то вже цього року казав про перенесення на другу половину 2024 року.

У Defense Express вважають, що перед тим, як відправити С-70 у серію, росіяни вирішили випробувати прототипи на полі бою. Невідомо як довго безпілотник виконував місії перед знищенням. Але, мабуть, скоро ворог зможе мати у своєму активі новий засіб ураження.

Вперше про плани отримати ударний БПЛА такого класу було заявлено у серпні 2009 року, розробка ведеться з 2012 року, коли проектантом обрали компанію "Сухий". Важкий дрон повинен був мати злітну масу від 10 до 20 тонн. Крім "Сухого" у проекті бере участь компанія "МіГ".

У серпні 2019 року "Мисливець" здійснив перший політ тривалістю понад 20 хвилин на висоті близько 600 метрів.

Заявлені характеристики:

довжина - 14 м

розмах крила - 19 м

бойове навантаження - 2,8 т, за іншими даними - до 8 т

злітна маса - 25 т

максимальна швидкість: 1400 км/год (на малій висоті), за іншими даними - близько 1000 км/год

практична стеля - 18 000 м

дальність польоту - 6000 км

Імовірно, БПЛА може нести керовані ракети, керовані бомби, некеровані бомби у внутрішньому відсіку для корисного навантаження, а також на підкрилових вузлах підвіски.

Таким чином, можна припустити, що Росія має намір задіяти апарати, які, судячи з низки характеристик, фактично є безпілотними бойовими літаками.

При підготовці тексту використовувалися фото та відео з Telegram-каналів, заяви офіційних осіб та коментар джерела РБК-Україна в Силах оборони, публікація профільного видання Defense Express.