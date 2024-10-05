Літак чи дрон "Мисливець"? Що відомо про "дружній вогонь" РФ під Костянтинівкою

Сьогодні у небі в районі Костянтинівки Донецької області збили повітряну ціль. Спочатку передбачалося, що це Су-25 або Су-34 (носії КАБів), але пізніше з'явилися відео на користь версії з безпілотним літальним апаратом "Мисливець".
РБК-Україна зібрало, що відомо про інцидент і про російський дрон.
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У другій половині дня в Telegram-пабліках з'явилися відео того, як у районі Костянтинівки, ймовірно, падає літак.
Пізніше з'явилися фото уламків із характерною для російської авіації червоною зіркою.
Фото: уламок повітряної цілі
За словами начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова, літак збили українські військові.
"Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор - пошкоджено кілька приватних будинків. Жертв або постраждалих від цієї події немає", - розповів він у коментарі "Суспільне Донбас".
Потім джерело РБК-Україна в Силах оборони повідомило, що повітряна ціль була збита не українськими військовими, а в результаті так званого "дружнього вогню". Що це за ціль - Су-25 чи Су-34 (як стверджувалося в пабліках) - подробиць не було. Зазначимо, на інших відео також видно, що в небі було два об'єкти, і той, що йшов позаду, ймовірно, ракетою збив об'єкт перед собою.
Російські "Z-канали" стверджують, що був збитий не Су-25, а важкий ударний БПЛА С-70 "Мисливець". Нібито це були невдалі випробування, що в якийсь момент оператор втратив контроль над дроном і надійшла команда збити, щоб унікальний дрон не потрапив в українські руки.
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Як пише український профільний портал Defense Express, цілком імовірно, що росіяни мають першу бойову втрату новітнього безпілотного літального апарату С-70 "Мисливець". Який при цьому існує у поодиноких екземплярах.
І на думку аналітиків, факт "дружнього вогню" насправді менш важливий, ніж те, яку ціль було збито в результаті.
Про втрату рідкісного безпілотника вже встиг повідомити російський канал Fighterbomber. Причому російська пропаганда подає ситуацію як позитивну, оскільки збили лише дрон і взагалі Росія вже масово застосовує як "Оріон", так і "Мисливець", нібито невразливі перед засобами ППО.
Якщо говорити про "Мисливця", то про масовість тут навряд чи може йтися. Справа в тому, що у відкритих джерелах є дані, що на сьогодні у Росії лише три прототипи таких БПЛА. Ще три будуються. І росіяни вже неодноразово переносили старт серійного виробництва.
Водночас важливо зазначити, що якщо минулого року противник заявляв про початок серійного виробництва у 2025 році, то вже цього року казав про перенесення на другу половину 2024 року.
У Defense Express вважають, що перед тим, як відправити С-70 у серію, росіяни вирішили випробувати прототипи на полі бою. Невідомо як довго безпілотник виконував місії перед знищенням. Але, мабуть, скоро ворог зможе мати у своєму активі новий засіб ураження.
Вперше про плани отримати ударний БПЛА такого класу було заявлено у серпні 2009 року, розробка ведеться з 2012 року, коли проектантом обрали компанію "Сухий". Важкий дрон повинен був мати злітну масу від 10 до 20 тонн. Крім "Сухого" у проекті бере участь компанія "МіГ".
У серпні 2019 року "Мисливець" здійснив перший політ тривалістю понад 20 хвилин на висоті близько 600 метрів.
Заявлені характеристики:
Імовірно, БПЛА може нести керовані ракети, керовані бомби, некеровані бомби у внутрішньому відсіку для корисного навантаження, а також на підкрилових вузлах підвіски.
Таким чином, можна припустити, що Росія має намір задіяти апарати, які, судячи з низки характеристик, фактично є безпілотними бойовими літаками.
При підготовці тексту використовувалися фото та відео з Telegram-каналів, заяви офіційних осіб та коментар джерела РБК-Україна в Силах оборони, публікація профільного видання Defense Express.
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