Літак, 47 артсистем та понад 1200 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив просування ЗСУ у Курській області РФ за 13 та 14 серпня.

Крім того, ми писали, що протягом минулої доби, 14 серпня, на фронті в Україні відбулося 153 бойових зіткнень. Третина з них на Покровському напрямку, де ворог концентрує свої зусилля, а саме - 55 атак. Станом на 22:00, ЗСУ відбили 40 спроб ворога атакувати українські позиції.

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