Літак, 47 артсистем та понад 1200 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

За минулу добу, з 14 на 15 серпня, Росія у війні проти України втратила 1220 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили літак, 47 артилерійських систем та іншу техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Генерального штабу ЗСУ у Telegram.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив просування ЗСУ у Курській області РФ за 13 та 14 серпня.
Крім того, ми писали, що протягом минулої доби, 14 серпня, на фронті в Україні відбулося 153 бойових зіткнень. Третина з них на Покровському напрямку, де ворог концентрує свої зусилля, а саме - 55 атак. Станом на 22:00, ЗСУ відбили 40 спроб ворога атакувати українські позиції.
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