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Літак, 47 артсистем та понад 1200 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 14 на 15 серпня, Росія у війні проти України втратила 1220 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили літак, 47 артилерійських систем та іншу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 595 620 (+1240) осіб;
  • танків - 8484 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 426 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 16 868 (+47) од.;
  • РСЗВ - 1154 (+3) од.;
  • засоби ППО - 922 (+1) од.;
  • літаків - 367 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 598 (+50) од.;
  • крилатих ракет - 2428 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22 775 (+65) од.;
  • спеціальної техніки - 2813 од.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив просування ЗСУ у Курській області РФ за 13 та 14 серпня.

Крім того, ми писали, що протягом минулої доби, 14 серпня, на фронті в Україні відбулося 153 бойових зіткнень. Третина з них на Покровському напрямку, де ворог концентрує свої зусилля, а саме - 55 атак. Станом на 22:00, ЗСУ відбили 40 спроб ворога атакувати українські позиції.

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