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Лісовий висловився про скасування форми в школах

Фото: міністр освіти й науки Оксен Лісовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Україні скасували обов'язкову шкільну форму для шкіл. Це пов'язано з тим, що держава будує вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей.

Про це заявив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Скасування дрес-коду. Це цінності. За які цінності ми воюємо? Якщо свобода - то дитина має відчувати себе вільно. Зовнішні рамки - це набір цінностей для іншого суспільства, а ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей", - сказав Лісовий.

Міністр наголосив, що він підтримує дане нововведення, адже вільний вибір шкільного одягу - це прагматичне питання.

"Якщо ми зі школи ставимо рамки, вимоги, планку, а не інтегруємо саморегулятори в дитину через цінності та виховний процес..., то ми таке суспільство не сформуємо", - підкреслив він.

Лісовий зазначив, що дрес-код скасовано також для предмета "Захист України".

 

Зауважимо, що наразі в Україні скасована єдина шкільна форма для учнів. Одяг для школи - це вільний вибір дитини чи її батьків.

Єдиними рекомендаціями до такого одягу є охайність, відповідність сезону, зручність, зокрема під час перебування учнів в укриттях. Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні.

Зміни в освітньому процесі

Нагадаємо, що раніше Оксен Лісовий також розповідав, що МОН не розглядає скорочення ключових дисциплін. Однак у відомстві будуть працювати над тим, щоб вони були більш концентровані.

Він зауважив, що у старшій профільній школі починаючи з 2027 року учні зможуть обирати напрямок, яким бажають навчатися.

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