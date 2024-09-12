Лісовий висловився про скасування форми в школах

"Скасування дрес-коду. Це цінності. За які цінності ми воюємо? Якщо свобода - то дитина має відчувати себе вільно. Зовнішні рамки - це набір цінностей для іншого суспільства, а ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей", - сказав Лісовий.

Міністр наголосив, що він підтримує дане нововведення, адже вільний вибір шкільного одягу - це прагматичне питання.

"Якщо ми зі школи ставимо рамки, вимоги, планку, а не інтегруємо саморегулятори в дитину через цінності та виховний процес..., то ми таке суспільство не сформуємо", - підкреслив він.

Лісовий зазначив, що дрес-код скасовано також для предмета "Захист України".