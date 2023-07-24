Лісові пожежі в Греції: задіяно 18 літаків, тисячі туристів евакуйовано

Деякі відпочиваючі заявили, що вони пройшли понад 10 км, щоб дістатися безпечного місця. Туроператори Jet2, TUI та Correndon скасували рейси на Родос, який знаходиться на південний схід від материкової Греції та славиться своїми пляжами та історичними місцями.

Міністерство транспорту Греції повідомило, що TUI та Jet2, які обслуговують основну частину туризму на Родосі, запланували 14 евакуаційних рейсів із аеропорту Родосу.

Крім Родосу, аварійно-рятувальні служби боролися з пожежами на острові Евія, на схід від Афін та Егіо, на південний захід від Афін і на острові Корфу, де влада наказала з метою обережності евакуювати низку невеликих населених пунктів.

Понад 250 пожежників за підтримки 18 літаків встановили протипожежні смуги, щоб захистити густий ліс та інші житлові райони. Представник пожежної служби повідомив, що лісові пожежі на Родосі торкнулися 10% готелів у центральній та південно-східній частинах острова. Північна та західна частини не постраждали.

У суботу судна берегової охорони та приватні катери відвезли з пляжів понад 3 тисячі туристів. Багато людей бігли з готелів, коли величезне полум'я досягло приморських сіл Кіотарі, Геннаді, Пефки, Ліндос, Лардос та Калатос.

За словами влади, евакуйованих доправили до конференц-центрів та шкільних будівель, де їм надали їжу, воду та медичну допомогу.

Лісові пожежі у 2023 році

Через посушливе літо у багатьох регіонах спостерігається підвищений ризик лісових та степових пожеж. Так, фіксувалися осередки займання у Північній Америці, Європі, Австралії.

Станом на початок липня масштабні лісові пожежі лише в Канаді спалили понад 3,3 млн га землі. Дим охопив увесь північноамериканський регіон.

Над ліквідацією спалахів одночасно працювало 5500 рятувальників. Це на 2500 пожежників менше, ніж потрібно, вважає фахівець із лісових пожеж Майк Фленіган.