Лісові пожежі на Гаваях: кількість жертв зросла до 67

Масштабні лісові пожежи продовжують вирувати на Гаваях. За останніми даними, загинуло вже щонайменше 67 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Влада округу Мауї заявила, що пожежа в колишній столиці острова Лахайні ще не локалізована, і кількість загиблих виросла до 67 в порівнянні з попереднім днем.

"Ці люди загинули просто неба, намагаючись втекти від вогню", - повідомив губернатор Гаваїв Джош Грін.

Враховуючи оновлену кількість загиблих, ця лісова пожежа стала наймасштабнішим стихійним лихом в історії штату. Також видання зазначає, що наразі ця катастрофа є другою за вартістю в історії штату.

AHORA: Autoridades de Hawaii confirmaron 67 muertes por los incendios. pic.twitter.com/1yhxUkEJ5e — UHN Plus (@UHN_Plus) August 12, 2023

Пожежі на Гаваях

Лісові пожежі на Гаваях спалахнули через сильну спеку. Вітер від урагану "Дора" допомагає вогню поширюватись на сотні кілометрів. Лише за 10 серпня від вогню загинуло щонайменше 17 людей.

А губернатор Грін заявив, що, на жаль, кількість загиблих може значно зрости.

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