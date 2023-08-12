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Лісові пожежі на Гаваях: кількість жертв зросла до 67

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Субота 12 серпня 2023 04:18
Лісові пожежі на Гаваях: кількість жертв зросла до 67 Фото: через лісові пожежі на Гаваях загинуло 67 людей (hawaiinewsnow.com)
Автор: Антон Малиновський

Масштабні лісові пожежи продовжують вирувати на Гаваях. За останніми даними, загинуло вже щонайменше 67 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Влада округу Мауї заявила, що пожежа в колишній столиці острова Лахайні ще не локалізована, і кількість загиблих виросла до 67 в порівнянні з попереднім днем.

"Ці люди загинули просто неба, намагаючись втекти від вогню", - повідомив губернатор Гаваїв Джош Грін.

Враховуючи оновлену кількість загиблих, ця лісова пожежа стала наймасштабнішим стихійним лихом в історії штату. Також видання зазначає, що наразі ця катастрофа є другою за вартістю в історії штату.

Пожежі на Гаваях

Лісові пожежі на Гаваях спалахнули через сильну спеку. Вітер від урагану "Дора" допомагає вогню поширюватись на сотні кілометрів. Лише за 10 серпня від вогню загинуло щонайменше 17 людей.

А губернатор Грін заявив, що, на жаль, кількість загиблих може значно зрости.

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