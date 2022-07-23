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В Лисичанске ликвидировали 50 российских оккупантов, - ОВА

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области был уничтожен штаб российского полка и ликвидированы 50 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Хлопок в оккупированном Лисичанске. Массовый "инфаркт" в полсотни орков", - отметил Гайдай.

По его словам, в момент удара в здании суда оккупанты проводили совещание. Таким образом удалось уничтожить штаб шестого полка второго армейского корпуса РФ.

Напомним, что Лисичанск находится под контролем оккупантов, однако враг не смог захватить всю Луганскую область. За прошедшие сутки ВСУ отбили два наступления россиян.

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