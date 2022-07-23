В Лисичанске ликвидировали 50 российских оккупантов, - ОВА

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области был уничтожен штаб российского полка и ликвидированы 50 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По его словам, в момент удара в здании суда оккупанты проводили совещание. Таким образом удалось уничтожить штаб шестого полка второго армейского корпуса РФ.

"Хлопок в оккупированном Лисичанске. Массовый "инфаркт" в полсотни орков", - отметил Гайдай.

Напомним, что Лисичанск находится под контролем оккупантов, однако враг не смог захватить всю Луганскую область. За прошедшие сутки ВСУ отбили два наступления россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.