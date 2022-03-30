В Лисичанске двое детей получили тяжелые травмы в результате обстрела оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию главы области в Facebook.

"Обстрелы в Лисичанске не утихают. Орки продолжают обстреливать город, чередуют район за районом. В результате артиллерийского обстрела Лисичанска ранена целая семья. Это уже второй тяжелый обстрел за день", – говорится в сообщении.

По информации Гайдая, родители получили огнестрельные осколочные ранения. Врачам удалось стабилизировать их состояние.

В то же время с детьми ситуация намного труднее. Большое количество осколочных ранений, вероятнее всего, заставит врачей пойти на ампутацию обеих ног девочки 2020 года рождения и на шесть лет старшего мальчика.