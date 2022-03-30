UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Лисичанске двое детей получили тяжелые травмы в результате обстрела оккупантов

Фото: Разрушенное здание в Лисичанске (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Антон Федорцив

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал об ужасных последствиях обстрелов Лисичанска российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию главы области в Facebook.

"Обстрелы в Лисичанске не утихают. Орки продолжают обстреливать город, чередуют район за районом. В результате артиллерийского обстрела Лисичанска ранена целая семья. Это уже второй тяжелый обстрел за день", – говорится в сообщении.

По информации Гайдая, родители получили огнестрельные осколочные ранения. Врачам удалось стабилизировать их состояние.

В то же время с детьми ситуация намного труднее. Большое количество осколочных ранений, вероятнее всего, заставит врачей пойти на ампутацию обеих ног девочки 2020 года рождения и на шесть лет старшего мальчика.

К слову, российские оккупанты подожгли памятник национального значения в Тростянце.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскЛисичанскЛуганская ОГАВторжение России в УкраинуВойна России против Украины