У лісі Херсонської області чоловік підірвався на ворожій міні

Житель Херсонської області підірвався на ворожій міні. Чоловік втратив частину ноги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
Інцидент стався поблизу Великої Олександрівки. Відомо, що 48-річний чоловік натрапив на російську міну у лісосмузі.
Внаслідок вибуху снаряда чоловік втратив частину ноги. Наразі постраждалого госпіталізували.
Жителів Херсонської області закликають бути надзвичайно обережними, оскільки велика кількість території залишилися необстеженими саперами.
"Навіть якщо є велика необхідність побувати у лісі, в полі, на дачі, біля річки чи на інших потенційно небезпечних ділянках - не робіть цього", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у Києві чоловік підірвав себе гранатою поблизу дитячого майданчика.
Також 20 березня стало відомо, що у Херсонській області чоловік загинув внаслідок детонації російської міни.
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