Лише завдяки двом брендам: у США різко скоротилася кількість викрадень авто

У США на 17 відсотків скоротилась кількість випадків викрадення автотранспорту, такої позитивної динаміки не спостерігалось понад 40 років. Так, у 2024 році в США викрали 850 708 автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops .

Різке поліпшення ситуації з угонами пов'язують із Hyundai та Kia: корейські автовиробники зробили висновки та попрацювали над стійкістю своїх машин до зловмисників.

Сплеск угонів у США стався після пандемії, коли в соцмережах завірусився челендж із зломом Kia або Hyundai. Після цього на південнокорейські компанії подали до суду і страхові компанії, і регіональна влада. Автовиробнику довелося реагувати, терміново оновлювати програмне забезпечення та навіть безкоштовно роздавати блокатори.

Схоже, хвиля угонів пішла на спад, і в усіх штатах (крім Мена) зафіксовано зниження кількості викрадень. Однак серед моделей, що найбільш викрадаються, залишаються "корейці": Hyundai Elantra (31,7 тисячі викрадень за рік), Hyundai Sonata (26,7 тисячі), Chevrolet Silverado (21,6 тисячі), Honda Accord (18,5 тисячі) і Kia Optima (17,5 тисячі). Найбезпечніший регіон – Вашингтон (округ Колумбія), де на 100 тисяч жителів припало 842 викрадення.

Цікаво, що незважаючи на погану ситуацію із викраденнями в США, продовжують залишати автомобілі з ключами в замку. Щороку фіксуються десятки тисяч злочинів, коли викрадач просто застрибнув у салон порожнього автомобіля та запустив мотор, нічого не зламуючи.