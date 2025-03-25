ua en ru
Вт, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Лише завдяки двом брендам: у США різко скоротилася кількість викрадень авто

Вівторок 25 березня 2025 15:11
UA EN RU
Лише завдяки двом брендам: у США різко скоротилася кількість викрадень авто Фото: у США різко скоротилася кількість викрадень авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У США на 17 відсотків скоротилась кількість випадків викрадення автотранспорту, такої позитивної динаміки не спостерігалось понад 40 років. Так, у 2024 році в США викрали 850 708 автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.

Різке поліпшення ситуації з угонами пов'язують із Hyundai та Kia: корейські автовиробники зробили висновки та попрацювали над стійкістю своїх машин до зловмисників.

Сплеск угонів у США стався після пандемії, коли в соцмережах завірусився челендж із зломом Kia або Hyundai. Після цього на південнокорейські компанії подали до суду і страхові компанії, і регіональна влада. Автовиробнику довелося реагувати, терміново оновлювати програмне забезпечення та навіть безкоштовно роздавати блокатори.

Схоже, хвиля угонів пішла на спад, і в усіх штатах (крім Мена) зафіксовано зниження кількості викрадень. Однак серед моделей, що найбільш викрадаються, залишаються "корейці": Hyundai Elantra (31,7 тисячі викрадень за рік), Hyundai Sonata (26,7 тисячі), Chevrolet Silverado (21,6 тисячі), Honda Accord (18,5 тисячі) і Kia Optima (17,5 тисячі). Найбезпечніший регіон – Вашингтон (округ Колумбія), де на 100 тисяч жителів припало 842 викрадення.

Цікаво, що незважаючи на погану ситуацію із викраденнями в США, продовжують залишати автомобілі з ключами в замку. Щороку фіксуються десятки тисяч злочинів, коли викрадач просто застрибнув у салон порожнього автомобіля та запустив мотор, нічого не зламуючи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух
NEWS
В Ер-Ріяді завершились перемовини США та України, - ЗМІ
В Ер-Ріяді завершились перемовини США та України, - ЗМІ
DAILY
Репортаж з позицій Третьої штурмової: як мінометники зупиняють навалу росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Репортаж з позицій Третьої штурмової: як мінометники зупиняють навалу росіян