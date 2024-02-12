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Не лише уламки. На місці падіння дрону у Молдові знайшли 50 кг вибухівки

Фото: на місці падіння дрону у Молдові знайшли 50 кг вибухівки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Модові під час атаки по Україні знайшли не тільки уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.

Про це повідомили у молдавській поліції 12 лютого, РБК-Україна з посиланням на News Maker.

Так, під час обстеження місця падіння уламків бойового безпілотника Shahed у Вулканештському районі сапери виявили бойову частину дрону, що містить близько 50 кг вибухової речовини.

Співробітники місцевого вибухотехнічного відділу МВС знешкодили та зібрали всі уламки безпілотника. У поліції додали, що найближчим часом сапери в умовах безпеки детонують виявлений заряд вибухівки.

На даний момент весь периметр падіння дрона оточили. Такі заходи продовжуватимуться до завершення розслідування.

Обстріл України

У Молдові 11 лютого в районі кордону з Україною, недалеко від села Етулія Вулканештського району прикордонники виявили фрагменти дрону типу Shahed. Атака безпілотника відбулася вночі з 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого окупанти атакували територію України 31 БПЛА з Балаклави, мису Чауда (Крим) та Курської області (Росія). ППО збила 23 ворожі дрони.

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