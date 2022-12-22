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Не лише Україна. В Польщі назвали країни зі "списку російських цілей"

Фото: заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський (gov.pl)
Автор: Марія Кучерявець

Польща та країни Балтії також перебувають у російському списку цілей. І якщо ми не зупинимо РФ, є гарантія того, що війни продовжуватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Польщі Павла Яблонського в інтерв'ю RMF FM.

"У російському списку цілей також є Польща та країни Балтії. Ці амбіції, ненажерливий апетит російського тирана (Путіна - ред.), який хоче територіально контролювати найширшу частину земної кулі, з нашої точки зору виглядають ірраціональними", - заявив Яблонський.

Він акцентував, Росія могла б ефективно використати економіку та дипломатію як важелі впливу, а не війну.

"Кожна розумна людина має дбати про мир у Європі. Ми не можемо завжди закривати очі на все це, якщо ми дозволимо Росії перемогти, то це спровокує її подальші напади", - зазначив Яблонський.

Нагадаємо, нещодавно видання The Guardian опублікувало матеріал, в якому йдеться, що російські неонацисти збирають дані про прикордонну та військову активність у Литві, Латвії та Естонії для підготовки нападу на ці країни.

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