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Лише ці знаки Зодіаку отримають нагороду від Всесвіту: карти Таро обіцяють фантастичну п'ятницю

Четвер 24 липня 2025 19:51
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Лише ці знаки Зодіаку отримають нагороду від Всесвіту: карти Таро обіцяють фантастичну п'ятницю Таро-гороскоп на п'ятницю (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Карти Таро вказують на рідкісний збіг обставин, який принесе чотирьом знакам Зодіаку неочікувану радість. У п’ятницю енергія Всесвіту буде особливо щедрою до тих, хто готовий довіритись інтуїції та прийняти подарунок долі.

Хто саме отримає нагороду і з чого вона почнеться, розповідає РБК-Україна.

Овен

Цей день відкриє перед вами щось більше, аніж просто вдалий збіг. Ви відчуєте, як все змінюється на краще. Карти Таро вказують на те, що Всесвіт вирішив потішити вас особливими подіями. А щось, про що ви давно мріяли, почне ставати реальним, але за однієї умови - вам потрібно звертати увагу на знаки згори.

Близнюки

25 липня вам пощастить, карти Таро обіцяють щедру винагороду за все, що ви пережили у минулому. Те, що довго не давало спокою, нарешті піде, а замість цього прийде полегшення та нова сила. Зустрічайте нові та радісні події, які дозволять вам сказати "бувай" негативу. Настав час стати дійсно щасливою людиною.

Стрілець

Карти Таро натякають на фантастичний збіг подій, який змусить вас усміхнутись навіть крізь втому. Ви зустрінете людину, подію чи навіть знак, який поверне вас до себе справжнього. Все, що здавалося втраченим або неможливим, несподівано зрушить з мертвої точки. І це дуже круто!

Риби

Ви довго не вірили, що Всесвіт поверне радість у ваше життя. Але цього разу він вас сильно здивує, адже у п’ятницю на вас чекає сюрприз. Нагорода буде щедрою, але дуже особистою, тому не слід кричати про свою радість. Розділіть моменти щастя з тими, кому дійсно довіряєте.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Tarot, Your Tango.

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